Объем товарооборота между Францией и Азербайджаном вырос на 53 процента - министр

11 июля 2019 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За пять месяцев 2019 года объем товарооборта между Азербайджаном и Францией увеличился на 53 процента, относительно показателей аналогичного периода минувшего года .

Как передает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на проходящем в Баку азербайджано-французском бизнес форуме в четверг. Министр отметил, что Азербайджан вложил 2,6 миллиарда долларов инвестиций в экономику Франции. "При этом объем инвестиций в экономику Азербайджана со стороны Франции составил 2,2 миллиарда долларов. В настоящее время в Азербайджане задействовано 45 французских компаний в различных сферах экономики. Французские компании работают на высоком профессиональном уровне особенно в сфере промышленности, транспорта, строительства, телекоммуникаций и прочее. В тоже время они активны и в модернизации и реконструкции НПЗ, а также я бы отметил успешную деятельность французской компании Total работающей в Азербайджане уже многие годы", сказал министр.

Мустафаев пригласил французские компании увеличить объем инвестиций в Азербайджан, отметив, что Франция должна более эффективно использовать возможности созданные в нашей стране французским партнерам. Министр отметил, что Азербайджан является основным партнером Франции в регионе, о чем свидетельствует тот факт, что 62,4 процента торгового оборота на Южном Кавказе приходится на долю Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пожарные потушили пламя в промышленной зоне под Марселем
Европа 04:06
США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
США 03:31
Во Франции на КПП атомной электростанции задержали двух мигрантов
Европа 10 июля 22:34
Министр экономики и финансов Франции посетит Азербайджан
Финансы 10 июля 17:36
Советник Макрона в Иране обсудил ядерную сделку
Другие страны 10 июля 15:57
В Иране поприветствовали усилия Франции по сохранению СВПД
Иран 10 июля 11:21
Лента новостей
Нацбанк Грузии объясняет причины падения курса лари
Финансы 12:50
WebMoney рассказал о выгодах Узбекистана от сотрудничества (Экслклюзив)
Финансы 12:49
ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра
Турция 12:48
Ягуб Махмудов: Включение Дворца Шекинских ханов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - великая победа мудрой политики Президента Ильхама Алиева
Политика 12:39
Свыше 20 текстильных компаний покидают Стамбул
Бизнес 12:35
Клуб анонимных киллеров по-азербайджански (ВИДЕО)
Интересное 12:35
Через порты Турции в июне перевезено свыше 700 тысяч автомобилей
Бизнес 12:34
Рост продаж евро в казахстанком Алматы превысил 50%
Финансы 12:33
Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 12:28