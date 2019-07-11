Объем товарооборота между Францией и Азербайджаном вырос на 53 процента - министр

БАКУ/Trend/ - За пять месяцев 2019 года объем товарооборта между Азербайджаном и Францией увеличился на 53 процента, относительно показателей аналогичного периода минувшего года .

Как передает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на проходящем в Баку азербайджано-французском бизнес форуме в четверг. Министр отметил, что Азербайджан вложил 2,6 миллиарда долларов инвестиций в экономику Франции. "При этом объем инвестиций в экономику Азербайджана со стороны Франции составил 2,2 миллиарда долларов. В настоящее время в Азербайджане задействовано 45 французских компаний в различных сферах экономики. Французские компании работают на высоком профессиональном уровне особенно в сфере промышленности, транспорта, строительства, телекоммуникаций и прочее. В тоже время они активны и в модернизации и реконструкции НПЗ, а также я бы отметил успешную деятельность французской компании Total работающей в Азербайджане уже многие годы", сказал министр.

Мустафаев пригласил французские компании увеличить объем инвестиций в Азербайджан, отметив, что Франция должна более эффективно использовать возможности созданные в нашей стране французским партнерам. Министр отметил, что Азербайджан является основным партнером Франции в регионе, о чем свидетельствует тот факт, что 62,4 процента торгового оборота на Южном Кавказе приходится на долю Азербайджана.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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