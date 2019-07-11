Владельцы облигаций SOCAR заработают $13,75 млн (ФОТО)

11 июля 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 17 июля будет осуществлена 11-я по счету и третья в текущем году выплата по процентам облигаций SOCAR, сообщает Trend со ссылкой на финансовое подразделение компании.

По сообщению SOCAR Capital, на счет Национального депозитария в Центральном Банке уже переведены средства в размере 1,25 миллиона долларов в расчете 12,5 долларов за каждую облигацию.

Проценты по ценным бумагам выплачиваются каждые квартал и приносят своим владельцам пять процентов годового дохода в долларах. Таким образом, общий доход владельцев облигаций составит 13,75 миллиона долларов.

Основной особенностью займов SOCAR является гарантия на выкуп по номинальной цене, а также высокая ликвидность, удобность операций по купле-продаже и процентные выплаты в соответствии с графиком. В настоящее время общий объем вторичных рыночных операций по облигациям превысил 175 миллионов долларов. На Бакинской фондовой бирже они являются самыми покупаемыми корпоративными ценными бумагами – в первой половине 2019-го года по ним заключены 232 сделок, их общее число 1791 сделок.

17 июля более половины общих процентных выплат по облигациям SOCAR, которые можно приобрести в центрах службы ASAN №1 и №5 и выпущенных сроком на пять лет, будет уже завершена, и к концу срока общий доход владельцев займов составит 25 миллионов долларов.

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