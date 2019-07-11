В Азербайджане до 2025 года откроется 31 центр DOST

БАКУ /Trend/ - В центре Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) прошла презентация региональной программы DOST на 2019-2025 годы, сообщает в четверг Trend.

Программа включает в себя открытие 31 филиала в 20 районах страны. В столице планируется размещение как минимум пяти центров DOST.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал гостям, среди которых были послы разных стран, временные поверенные в делах, советники дипломатических представительств, а также руководители и сотрудники международных организаций, о работах в сфере автоматизации системы социального обеспечения и переходе на полностью прозрачные и оперативные услуги через систему «единого окна». Центр DOST, по словам министра, оказывает 126 видов услуг в среднем более 400 гражданам в день.

Бабаев отметил, что два важных социальных пакета, представленных главой государства в текущем году, напрямую увеличат доход 4,2 миллиона граждан в виде заработной платы, пенсий, пособий и стипендий.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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