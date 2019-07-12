В Азербайджане завершилась аттестация для страховщиков

12 июля 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане завершилась аттестация страховщиков, претендующих на руководящие должности, в страховых компаниях, сообщает Trend со ссылкой на Палату надзора над финансовыми рынками страны.

В ходе аттестации, которая проходила 8-11 июля, пять претендентов, набрав достаточное количество баллов, успешно прошли проверку знаний.

Согласно своду правил страхования, аттестованным считается лицо, которое правильно ответило на 70 вопрос теста.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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