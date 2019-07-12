Самолет Buta Airways вылетел по направлению Батуми (Обновлено)

12 июля 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Buta Airways сообщила, что в 14:38 по бакинскому времени самолет вылетел из Баку в Батуми.

Как сообщало ранее Trend, самолет авиакомпании Buta Airways, совершавший перелет из Баку в Батуми вернулся в аэропорт вылета. Такое решение принял капитан рейса J2 9227 в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Батуми (BUS). Самолет вылетевший из Баку в 07:46 совершил благополучную посадку в 10:12 по бакинскому времени в аэропорту Гейдар Алиев (GYD).

Самолет вылетит из Баку в Батуми после улучшения погодных условий.

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