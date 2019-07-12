Введена в эксплуатацию Лянкяранская региональная агрохимическая лаборатория (ФОТО)

12 июля 2019 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Тrend / - Состоялось открытие Лянкяранской региональной агрохимической лаборатории при Агентстве аграрных услуг, сообщает в пятницу Тrend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Руководитель Абшеронской областной агрохимической лаборатории Рашад Вахабзаде на мероприятии, организованном специалистами Агентства, учеными и фермерами, сказал, что фермерам были предоставлены 11 региональных агрохимических лабораторий, оснащенных новейшим оборудованием и готовых к обслуживанию более чем 327 тысяч гектаров полезных участков земли.

Вахабзаде отметил, что лаборатория предлагает фермерам услуги по разработке картограмм плодородия и физических показателей почвы, ее обеспечения питательными веществами, а также, проведению анализов оросительных вод.

В конце мероприятия участники ознакомились с отбором проб на посевных площадях, а также, с процессом работы лаборатории.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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