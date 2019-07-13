ЦБА: В этом году инфляция останется в рамках заявленной

13 июля 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Центральном банке Азербайджана считают, что в этом году инфляция останется в рамках заявленной, то есть на уровне 4 ± 2 процентов, заявили Trend в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

По оценкам ЦБА, сохраняются стабилизирующие факторы, которые позволяют сбалансировать краткосрочные инфляционные риски.

К основным факторам, влияющим на стабилизацию инфляции, относятся благоприятная международная конъюнктура, профицитный платежный баланс, сбалансированный валютный рынок, монетарные условия антиинфляционного характера, заявили в Центробанке.

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