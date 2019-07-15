Агентство пищевой безопасности Азербайджана приглашает студентов магистратуры турецких вузов

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности приглашает на собеседование кандидатов, поступивших в вузы Турции для получения степени магистра по специальностям «ветеринария», «агрономия» и «пищевая инженерия», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

По результатам собеседования между кандидатом и Агентством будет заключен соответствующий договор, по которому учебу, в том числе, другие расходы, будет оплачивать Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Желающие принять участие в собеседовании с 15 июля по 15 августа 2019 года могут отправить персональные данные на tural.alizada@afsa.gov.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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