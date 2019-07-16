Инфляционные риски в Азербайджане сбалансированы

БАКУ/Trend/ - В Центральном банке Азербайджана считают, что в этом году инфляция останется в рамках заявленной, то есть на уровне 4 ± 2 процентов, заявили Trend в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

По оценкам ЦБА, сохраняются стабилизирующие факторы, которые позволяют сбалансировать краткосрочные инфляционные риски.

К основным факторам, влияющим на стабилизацию инфляции, относятся благоприятная международная конъюнктура, профицитный платежный баланс, сбалансированный валютный рынок, монетарные условия антиинфляционного характера, заявили в Центробанке.

Агентство Trend также узнало мнение специалистов и экспертов об инфляционных ожиданиях на конец года, и возможном влиянии последних решений правительства о повышении минимальной зарплаты, пенсий и заработной платы работников бюджетных учреждений.

По мнению депутата Милли Меджлиса, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфата Гулиева, в Азербайджане не ожидается сильного скачка инфляции.

В интервью Trend он отметил, что если в Азербайджане продолжится рост зарплат, то это может сопровождаться ростом инфляции максимум на один процент.

Свой прогноз он обосновал тем, что в стране растет объем золотовалютных резервов, что также сдерживает всевозможные риски, связанные с изменением цен на нефть. Этот фактор учтен в бюджетном законе на этот год, предусмотрены средства на нивелирование воздействия ценовых изменений на рынке нефти, отметил депутат.

Благодаря успешной экономической политике, уровень госдолга был снижен с 22 до 19 процентов от ВВП. А рост ненефтяного сектора, экспорта и импортозамещения являются доказательством устойчивого экономического развития в стране.

В силу интенсивного развития экономики, девальвация национальной валюты не ожидается, так как по итогам квартала текущего года рост ВВП составил три процента, что уже является хорошим показателем, сказал Гулиев.

По его словам, Азербайджан стремится развить экономику, приведя ее к европейской модели, в котором удельный вес малого и среднего бизнеса в суммарном значении превышают 50 процентов ВВП страны. Также эксперт отметил, что поощрение государством микробизнеса ускоряет процесс развития экономики и создает благоприятную почву для инвестиционного климата.

Эксперт добавил, что нужно улучшить внутренний рынок и повысить качество экспортной продукции, сделав ее более наукоемкой и капиталоемкой.

Предположения некоторых экспертов о том, что внедрение социального пакета, повышение минимальной заработной платы и пенсий в Азербайджане приведет к резкому росту инфляции, ничем не обоснованы, считает профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

В интервью Trend он заявил, что инфляция четко дифференцируется на инфляцию спроса и издержек (или предложения).

"Инфляция спроса наблюдается при избытке денежной массы, что в свою очередь влияет на повышение цен. Инфляция издержек же происходит, когда вследствие высоких цен на денежно-кредитные ресурсы образуются высокие цены на товарные предложения. То есть фактически рост цен происходит из-за высоких цен на издержки и высокой монополизации рынка", - отметил Мамедов.

В Азербайджане, начиная со времени обретения государственной независимости, наблюдалась инфляция издержек, и отсутствие инфляции спроса, что было связано с высокими ценами на кредитные ресурсы и высоким уровнем монополизации, что привело к дефициту денежной массы в национальной экономике.

Между тем, сегодня уже научно доказано, что инфляция формируется как в случае избытка денежной массы, так и в случае ее недостатка.

"В нашем случае речь идет о втором факторе, то есть о недостатке денежной массы, что мешает поступательному развитию национальной экономики. Соответственно решение главы государства об увеличении социального пакета расходов является продуманным шагом, так как направлено на увеличение денежной массы в стране", - пояснил Мамедов.

По оценкам азербайджанского экономиста, в настоящее время какого-либо инфляционного риска, связанного с избытком денежной массы в Азербайджане нет.

"Напротив, я считаю, что стоит еще больше увеличивать социальные расходы, так как этот шаг не приведет к росту инфляции. Но, есть другие риски, на которые следует обратить внимание. Они могут возникнуть в случае, если некоторые недобросовестные предприниматели взвинтят цены на свою продукцию, используя собственный монопольный статус в условиях слабой конкуренции на рынке. Следовательно, соответствующие государственные службы должны четко работать в направлении демонополизации рынка и не допустить искусственного роста цен. Есть основания полагать, что инфляция может повыситься вовсе не из-за избытка денежной массы, а из-за монополизации рынка", - резюмировал ученый.

По прогнозу экономиста, уровень инфляции в Азербайджане до конца текущего года не превысит пяти процентов.

Отметим, что в Азербайджане, за счет повышения минимальной заработной платы до 250 манатов распоряжением Президента Ильхама Алиева от 18 июня 2019 года, минимальная зарплата впервые превысила прожиточный минимум.

В настоящее время прожиточный минимум составляет 180 манатов, и уже с первого сентября минимальная зарплата превысит прожиточный минимум почти на 40 процентов.

В то же время, как новая законодательная инициатива Президента Ильхама Алиева, минимальная пенсия с первого октября повысится со 160 до 200 манатов, тем самым минимальная пенсия превысит прожиточный минимум пенсионеров на 34,2 процента (149 манатов).

Повышение минимальной зарплаты затронет 950 тысяч человек, а рост зарплаты по различным сферам госсектора – 400 тысяч человек.

Представленный в июне 2019 года социальный пакет позволил увеличить зарплаты 1,350 миллиона человек, и пенсии свыше 750 тысяч пенсионеров, в общей сложности зарплаты и пенсии 2,1 миллиона человек. При этом дополнительная финансовая нагрузка государства по этому повышению составила два миллиардов манатов

( Автор: Сара Исрафилбекова, Матанат Насибова, Хейреддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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