Товарооборот между Азербайджаном и Афганистаном вырос на 15 процентов - замминистра

16 июля 2019 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Объем товарооборота между Азербайджаном и Афганистаном в 2018 году увеличился на 37 процентов. Как передает Trend, об этом заявил замминистра экономики Сахиб Мамедов на первом заседании азербайджано-афганской рабочей группы по экономическому сотрудничеству. Замминистра отметил, что с января по май 2019 года данный показатель увеличился на 15 процентов, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

"В настоящее время между нашими странами подписано более 15 документов в торгово-экономической сфере, создана рабочая группа по экономическому сотрудничеству. Наши страны имеют достаточно большой потенциал для сотрудничества в сфере транспорта, логистики, транзита грузоперевозок, и прочее", - сказал замминистра.

Мамедов отметил, значимость транзитного маршрута «Ляпис-Лазули» для более интенсивного взаимодействия в сфере транспортных грузоперевозок. Замминистра отметил, в настоящее время в Азербайджане работает 11 афганских компаний.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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