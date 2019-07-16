Афганистан вложил в экономику Азербайджана $1,5 млн - замминистра

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день объем инвестиций, вложенных Афганистаном в экономику Азербайджана, составил 1,5 миллиона долларов США. Как сообщает Trend, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов журналистам во вторник.

Замминистра отметил, что между двумя странами имеется достаточный потенциал для дальнейшего сотрудничества.

"Особенно это касается таких сфер, как промышленность, строительство, транспорт, а также транзит. В Афганистане внедряется практический опыт Азербайджана под брендом "Асан хидмят", и мы считаем, что необходимо использовать ряд возможностей в плане обмена опытом, и в этом направлении ведется работа на уровне рабочих групп. Мы намерены расширить спектр участия деловых людей, частного сектора Азербайджана в том, чтобы они участвовали в реализации проектов в Афганистане", - сказал Мамедов.

По словам замминистра, это могут быть строительные проекты, инфраструктурные, и прочее. Кроме этого будем привлекать афганских партнеров к сотрудничеству в Азербайджане. Для привлечения зарубежных инвесторов в страну создаются все условия, в качестве примера можно привести технопарки, промышленные производства и прочее", - сказал Мамедов. Замминистра отметил, что все эти возможности, направленные на усиление экономической составляющей, торговых связей с потенциальными партнёрами, являются результатом коренных реформ, которые продолжаются в нашей стране по сегодняшний день.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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