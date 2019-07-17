Владельцы облигаций SOCAR заработали $13.75 миллионов долларов (ФОТО)

17 июля 2019 15:48 (UTC+04:00)

Баку/Trend - Сегодня была произведена третья в этом году и 11-я с начала выпуска, выплата по процентам долларовых облигаций Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Istigraz с годовым доходом по купонам пять процентов, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Совокупный доход обладателей облигаций SOCAR, таким образом, составил 13,75 миллиона долларов.

По облигациям, которые будут находится в обороте до 2021 года, будет произведено еще девять выплат, в результате чего, владельцы облигаций получат дополнительно 11, 25 миллиона долларов.

Согласно информации SOCAR Capital, за неделю на счет национального депозитарного центра в Центральном банке перечислено 1,25 миллиона долларов, из расчета по 12,5 долларов на каждую облигацию.

Общий объем вторичных операций с облигациями SOCAR превысил 175 миллиона долларов. В первой половине 2019 года на Бакинской фондовой бирже было заключено 240 , а в целом - 1800 сделок.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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