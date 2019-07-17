Кредитный портфель Агентства аграрного кредитования и развития на 67% состоит из банковских средств

17 июля 2019 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За счёт банковских средств сформировано 67 процентов кредитного портфеля Агентства аграрного кредитования и развития.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель (AKIA) Мирза Алиев на пресс-конференции по итогам первого полугодия текущего года.

По словам Алиева, оставшаяся часть распределена между небанковских кредитных организаций (НБКО) - 19 процентов и кредитных союзов - 13 процентов.

Алиев отметил, что на сегодняшний день сотрудничает с 10 банками, 11 НБКО и 19 кредитными союзами.
Также глава отметил, что в прошлом году по линии агентства 169 лицам были выданы кредиты на сумму около 11 миллионов манатов.

До сегодняшнего дня 4400 лицам было выдано кредитов на сумму свыше 155 миллионов манатов.
(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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