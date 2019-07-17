Агентство аграрного кредитования планирует увеличить кредитный портфель до 120 млн манатов

17 июля 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего года Агентство аграрного кредитования и развития увеличило кредитный портфель до 96,7 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Агентства Мирза Алиев на пресс-конференции по итогам первого полугодия текущего года.

По словам Алиева, в прошлом году объем портфеля составлял 79,7 миллиона манатов.
Глава отметил, что до конца текущего года агентство планирует увеличить кредитный портфель до 120 миллионов манатов, тем самым, обеспечив рост почти на 51 процентов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Кредитный портфель Агентства аграрного кредитования и развития на 67% состоит из банковских средств
Экономика 14:12
За полугодие Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана финансировало проекты на 82 млн манатов
Экономика 12:12
Крупный азербайджанский банк увеличил активы более чем на 13%
Бизнес 16 июля 17:39
В Туркменистане завершается посевная кампания сахарной свеклы
Бизнес 16 июля 15:20
Афганистан заявил о желании заключения с Казахстаном меморандума на увеличение экспорта
Бизнес 13 июля 11:55
Культура фундука является важным источником дохода в Грузии
Бизнес 13 июля 11:51
Лента новостей
Налоги автопрома в бюджет Казахстана превысили $6 млн
Бизнес 14:12
Кредитный портфель Агентства аграрного кредитования и развития на 67% состоит из банковских средств
Экономика 14:12
Банкноты министерства финансов проданы на аукционе Нацбанка Грузии
Финансы 14:09
Завтра в Азербайджане будет еще жарче
Общество 14:01
Бюджетный дефицит Ирана может превысить 20 миллиардов долларов
Экономика 13:57
В Азербайджане стартует проект по предотвращению заболеваний животных
Экономика 13:55
Глава центробанка Японии призвал к мерам регулирования в отношении криптовалюты Libra
Другие страны 13:55
В «АзИз» состоялось мероприятие, посвященное 50-летию прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 13:45
Азербайджанский производитель мясомолочной продукции расширит ассортимент продукции
Бизнес 13:43