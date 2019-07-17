Агентство аграрного кредитования планирует увеличить кредитный портфель до 120 млн манатов

БАКУ /Trend/ - За первые шесть месяцев текущего года Агентство аграрного кредитования и развития увеличило кредитный портфель до 96,7 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Агентства Мирза Алиев на пресс-конференции по итогам первого полугодия текущего года.

По словам Алиева, в прошлом году объем портфеля составлял 79,7 миллиона манатов.

Глава отметил, что до конца текущего года агентство планирует увеличить кредитный портфель до 120 миллионов манатов, тем самым, обеспечив рост почти на 51 процентов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

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