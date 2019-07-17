БАКУ /Trend/ - Согласно сервису Numbeo, Азербайджан занял 34-ое место в рейтинге самых безопасных стран мира, передает Trend со ссылкой на компанию.

Статистика была подготовлена профессионалами сервиса, которые проанализировали уровень преступности в 123 странах и 328 городах мира. Помимо этого, выводы были основаны на основе анализа отзывов посетителей этого сайта за последние три года.

Азербайджан расположился на 34-м месте в указанном рейтинге с индексом преступности 27,44 и с индексом безопасности – 67,32. Самый лучший показатель страна продемонстрировала в категории "Дискриминация по расовому признаку", с индексом 18,25.

Самой безопасной страной мира назван Катар, где индекс преступности составил 12 баллов, индекс безопасности - 88. Второе и третье места заняли ОАЭ (индекс преступности - 15,52, индекс безопасности - 84,48) и Япония (индекс преступности - 15,91, индекс безопасности - 84,09).

Самыми опасными странами названы Афганистан, Папуа-Новая Гвинея и ЮАР

(Автор: Бадалов Ровшан. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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