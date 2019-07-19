В Азербайджане газифицированы еще 2,5 тысячи частных домов

БАКУ/Trend/ - Во втором квартале 2019 года в 14 селах Агджабединского, Агсуинского, Бейлаганского, Гедабекского районов газифицировано 2,569 тысячи частных домов, сообщает Trend со ссылкой на «Азеригаз».

По информации в текущем году «Азеригаз» начал газификацию в 38 районах Азербайджана. В целом, в течение года планируется газифицировать 58 населенных пунктов, 27 новых жилых массивов в регионах страны. На продолжение этих мер государственной нефтяной компании из госбюджета выделено 53,5 миллиона манатов.

На первое января 2019 года уровень газификации в Азербайджане составляет 95,7 процента. Госкомпания SOCAR рассчитывает завершить оставшуюся часть работ в этом направлении до конца текущего года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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