В Азербайджане газифицированы еще 2,5 тысячи частных домов

19 июля 2019 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Во втором квартале 2019 года в 14 селах Агджабединского, Агсуинского, Бейлаганского, Гедабекского районов газифицировано 2,569 тысячи частных домов, сообщает Trend со ссылкой на «Азеригаз».

По информации в текущем году «Азеригаз» начал газификацию в 38 районах Азербайджана. В целом, в течение года планируется газифицировать 58 населенных пунктов, 27 новых жилых массивов в регионах страны. На продолжение этих мер государственной нефтяной компании из госбюджета выделено 53,5 миллиона манатов.

На первое января 2019 года уровень газификации в Азербайджане составляет 95,7 процента. Госкомпания SOCAR рассчитывает завершить оставшуюся часть работ в этом направлении до конца текущего года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR расширила свою сеть газопроводов в Грузии
Экономика 18 июля 15:57
SOCAR огласила объем перевозок через терминал в Грузии
Энергетика 18 июля 14:29
IBM ищет больше возможностей для трансформации бизнес-моделей в Азербайджане
Энергетика 18 июля 14:25
«Азеригаз» приостановит подачу газа 4219 абонентов
Общество 18 июля 11:51
Во втором квартале SOCAR добыла около 1,7 млрд кубометров газа
Энергетика 17 июля 20:23
SOCAR существенно увеличила объемы экспорта нефти и нефтехимических продуктов
Энергетика 17 июля 20:05
Лента новостей
В Азербайджане регистрацию прошли 3 тыс. будущих директоров школ
Общество 12:03
МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям погибших в Японии
Политика 12:01
Зариф подтвердил подготовку к саммиту в астанинском формате в Турции
Иран 12:00
В Британии консерваторы хотят защитить нового премьера от вотума недоверия на один год
Другие страны 11:58
Saipem о ситуации после взрыва на судне «Исрафил Гусейнов»
Энергетика 11:53
Cамая большая сеть LTE в стране принадлежит Bakcell
ИКТ 11:52
Свыше 800 компаний поставляли TAP материалы и оказывали услуги
Энергетика 11:50
Объемы грузоперевалки из Израиля через порты Турции превышают 7 млн тонн
Бизнес 11:47
Азербайджанская компания наладит поставки халяльной колбасы в Россию
Бизнес 11:37