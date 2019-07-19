В Азербайджане создаются правовые основы регулирования удаленной работы

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социального обеспечения населения Азербайджана ведет работу по созданию правовых основ для удаленных работников, которые выполняют трудовые функции в форме удаленной или телекоммуникационной работы.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, в первую очередь, предусматривается внесение в список основных понятий в Трудовом кодексе понятий « дистантная (удаленная) работа – форма выполнения трудовых функций на дому на основе электронных, программно-технических средств» и «телеработа - форма выполнения трудовых функций на дому на основе телекоммуникационных средств».

Отметим, что работа в этом направлении ведется на основании Плана мероприятий, предусмотренных «Государственной программой по осуществлению Национальной стратегии по развитию информационного общества в Азербайджане на 2016-2020 годы», утвержденной Президентом Азербайджана 20 сентября 2016 года. Таким образом, план включает в себя подготовку предложений по изучению мирового опыта в области телекоммуникационной работы и механизмам его применения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.