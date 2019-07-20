Азербайджан и Иран продолжают обсуждения по совместному спутниковому проекту - министр (Эксклюзив)

20 июля 2019 08:51 (UTC+04:00)

Тегеран /Trend/ - Азербайджан и Иран ведут переговоры о совместном производстве и запуске спутника, заявил в интервью Trend министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде в Тегеране.

Глава коммуникационного ведомства находится с визитом в Иране с целью участия в 25-й Международной выставке компьютеров и электроники Iran Al-kamp 2019, а также четырехсторонней встрече с коллегами из России, Ирана и Турции.

По словам министра, Azercosmos имеет прямые контакты с соответствующими организациями Ирана.

"На данный период две страны ведут переговоры по этому вопросу. Я предполагаю, что в ближайшее время они могут прийти к соглашению", - отметил министр.

До настоящего времени Азербайджан запустил два спутника связи Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky, который предлагает услуги зондирования.

Как ранее сообщал Trend, Азербайджан и Иран обсуждают совместное производство спутника зондирования Земли.

(Авторы: Сара Риази, Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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