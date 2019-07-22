Шахдаг - в топ-5 популярных для летнего отдыха в СНГ

БАКУ/Trend/ -В первую десятку курортов и популярных мест активного летнего отдыха в горах России и стран СНГ вошли Красная Поляна в Сочи, Чимбулак в Алматы в Казахстане, Крымские горы в Республике Крым, курорт Шахдаг в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на данные аналитического агентства ТурСтат, которое представило рейтинг горных курортов России и стран содружества для активного отдыха и трекинга.

Список замыкают Домбай в Карачаево-Черкессии, Катунский хребет на Горном Алтае, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, Шерегеш в Кемеровской области, Хибины в Мурманской области и Каракол в Киргизии.

Рейтинг горных курортов составлен по результатам анализа популярности, развитости инфраструктуры и транспортной доступности.

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