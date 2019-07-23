Как формируется цена на продукцию сельского хозяйства (ФОТО)

23 июля 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend / - На агропромышленном рынке наблюдается рост цен,что приводит к недовольству покупателей.

Но цена на товар не является постоянной величиной , она подвержена изменениям и зависит от целого ряда факторов.

К сведению покупателей, цены на рынке формируют не только фермеры, но и определенные структуры, в том числе посредники,которые порой зарабатывают больше производителей.

Действуют также законы спроса и предложения. То, что поставляется на рынок, зависит также от покупательной способности населения, при этом потребители покупают основные товары независимо от повышения цен.

Итак,каждый фермер,планируя посевы, рассчитывает на определенный уровень урожайности,прогнозируют свои доходы,которые, к слову, за один сезон меняются несколько раз. Причиной могут быть многие факторы:засушливое лето,дождь,град ,нехватка корма,пришедшая вдруг в негодность техника.

Вот, что говорит житель села Араб Хачмазского района :" Вот уже 10 лет занимаюсь выращиванием овощей. В этом году 1 га земли засеял помидорами.Урожай хороший, где то 20-25 тонн, больше,чем в прошлом году, хотя не созрел еще.Думаю в течение 10 дней помидоры созреют и цены стабилизируются, упадут."

А вот высказывание жителя села Идрисоба Хачмазского района Замина Алимарданлы :"Я родился и вырос в этой деревне.У меня 15-20 гектаров земли.По сравнению с прошлым годом цены в этом году нас удовлетворили, то есть поднялись и это нас радует.У нас северный район, урожай зреет поздно.Вот черешню еще не собрали".

Итак, можно сделать выводы,что цены на сельхозпродукты у нас меняются под воздействием погодных условий,платежной способности, себестоимости,сезонности, региона,конкуренции и , конечно, искусства продавца.

Цены отражают интересы всех участникоа рынка: производитель должен оправдать вложенные средства, покупатель- быть удовлетворен стоимостью приобретенного товара.

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