Национальный авиаперевозчик продолжит полеты в Нью-Йорк

23 июля 2019 19:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Национальный авиаперевозчик « Азербайджанские авиалинии» (AZAL) продолжит прямые трансатлантические перелеты в город Нью-Йорк (США), сообщает Trend со ссылкой на официальную страницу компании в Facebook.

В результате оптимизации технических возможностей воздушного флота и с учетом многочисленных пожеланий пассажиров, AZAL⠀решил не приостанавливать прямые перелеты из Баку в Нью-Йорк и продлить их еще на один год, говорится в сообщении. Полеты будут продолжены согласно зимнему расписанию компании в аэропорт Джон Кеннеди (JFK) на 2019-2020 год и по летнему расписанию 2020 года.

Рейс дважды в неделю будет выполняться на самолете Boeing 787 Dreamliner.

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