Интерес китайских компаний к Азербайджану растет

БАКУ /Trend/ - Вице-президент китайской компании China CAMCE Engineering Ванг Юханг на встрече с министром экономики Шахином Мустафаевым рассказал о проектах, которые будет реализовывать в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

На встрече были обсуждены вопросы создания в Азербайджане аграрно-индустриального парка, совместного с китайской компанией предприятия по переработке сельхозпродукции, деятельность китайского партнера в промпарках и кварталах, а также создание предприятий по производству сельскохозяйственной и бытовой техники.

«Торгово-экономические отношения между двумя странами развиваются, а китайские компании, благодаря созданию благоприятной деловой среды в Азербайджане здесь работают и осуществляют совместные проекты», - сказал министр экономики.

Представители китайской компании ознакомились с условиями в промышленных кварталах в Гаджигабульском и Сабирабадском районах.

China CAMCE Engineering в апреле этого года подписала соглашения о сотрудничестве с некоторыми местными компаниями

Между China CAMCE Engineering (CAMCE) и азербайджанской AS Qrup İnvestment подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере осуществления крупных проектов.

По соглашению китайская компания будет оказывать финансовую и консультационную поддержку компании «AS Qrup İnvestment» по двум направлениям – создание агропромышленно-логистического центра и расширение логистической базы.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.