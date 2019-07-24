Турецкая компания ABC Deterjan рассматривает возможности инвестиций в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Турецкая компания ABC Deterjan заинтересована в капиталовложении инвестиций в химическую промышленность Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

На встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым председатель правления турецкой компании Мустафа Башер проинформировал первого о проектах, реализуемых компанией, и выразил заинтересованность по поводу работы в Азербайджане.

В свою очередь, министр, приглашая турецкие компании расширять сотрудничество, рассказал об экономике страны, а также о благоприятной инвестиционной и бизнес-среде в промышленных парках.

По информации, стороны обсудили возможности создания совместного предприятия в химической отрасли по производству моющих средств и бытовой химии, в чем специализируется турецкая компания.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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