INNOLAND и AzerGold привлекут стартапы для улучшения работы в золотодобывающей сфере

25 июля 2019 15:53 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - Компания AzerGold, занимающаяся добычей драгоценных металлов в Азербайджане, ждет от стартапов новых решений по оптимизации процессов в горнодобывающей промышленности и развитию существующего потенциала, а также в области улучшения управления человеческими ресурсами и повышению профессиональных знаний, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Компания ожидает предложения для практически всех сфер своей деятельности, начиная от геологических изысканий до работы юридического и финансовых отделов.

С этой целью AzerGold подписала соглашение с Центром инкубации и акселерации INNOLAND при государственном Агентстве по обслуживанию граждан и социальных инноваций (ASAN).

Если золотодобывающая компания найдет эти решения полезными, стартапы получат возможность реализовать свои идеи на производстве.

INNOLAND создан для поощрения инноваций и расширения стартап-движения.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Центр "Сколково" проведет тренинги для азербайджанских топ-менеджеров
Экономика 19 июля 12:09
AzerGold организовало для педагогов и студентов АзТУ ознакомительный тур на Човдарское месторождение (ФОТО)
Экономика 18 июля 16:42
AzerGold увеличил добычу золота и серебра за полгода
Экономика 18 июля 11:36
Наращивается объем добычи золота в Азербайджане
Бизнес 17 июля 17:16
На Човдарском месторождении цветных металлов обнаружены древние захоронения (ФОТО)
Общество 4 июля 10:30
ASAN: Нашей целью является облегчение жизни граждан
Экономика 24 июня 16:18
Лента новостей
Вся правда об азербайджанской оппозиции: как они продают свою родину - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 16:17
EYOF Баку 2019: Борьба была сложной – украинский гимнаст
Общество 16:15
Узбекистан может начать импорт мяса из Монголии
Бизнес 16:10
В Казахстане увеличат выпуск ферросплавов
Бизнес 16:10
ВВП Узбекистана превысил $2,5 млрд
Бизнес 16:09
В AGBank увеличился объем проблемных кредитов
Бизнес 16:07
В Грузии растет производство кабеля
Бизнес 16:04
“Астарачай” рассказала об ожидаемых объемах производства
Бизнес 16:02
Путин отменил некоторые специальные экономические меры в отношении Турции
Другие страны 16:02