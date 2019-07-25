INNOLAND и AzerGold привлекут стартапы для улучшения работы в золотодобывающей сфере

Баку/Trend/ - Компания AzerGold, занимающаяся добычей драгоценных металлов в Азербайджане, ждет от стартапов новых решений по оптимизации процессов в горнодобывающей промышленности и развитию существующего потенциала, а также в области улучшения управления человеческими ресурсами и повышению профессиональных знаний, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Компания ожидает предложения для практически всех сфер своей деятельности, начиная от геологических изысканий до работы юридического и финансовых отделов.

С этой целью AzerGold подписала соглашение с Центром инкубации и акселерации INNOLAND при государственном Агентстве по обслуживанию граждан и социальных инноваций (ASAN).

Если золотодобывающая компания найдет эти решения полезными, стартапы получат возможность реализовать свои идеи на производстве.

INNOLAND создан для поощрения инноваций и расширения стартап-движения.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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