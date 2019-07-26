Али Ахмедов: Районы с низкими показателями должны сделать соответствующие выводы

26 июля 2019 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вице-премьер, зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель Комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Али Ахмедов обрисовал ситуацию по формальной и неформальной занятости в регионах.

Как передает в пятницу Trend, в ходе второго совещания Комиссии, с участием руководителей Координационного комитета, оказывающим помощь в занятости населению в районах (городах), председатель сообщил, что ситуация в районах разная.

«Если говорить о районах с высоким показателем формальной, официальной занятости то например, в Агджабеди, по сравнению со всем трудоустроенным населением района, официально занятое составляет 61,6 процента, в Габале - 52,2 процента, в Шеки – 51,5 процента, в Хачмазе – 50,7 процента, в Абшеронском районе – 50,6 процента. В других районах этот показатель ниже 50 процентов. Но есть районы, в которых нас не удовлетворяет процентное соотношение», - сказал председатель комиссии.

По словам Али Ахмедова, это – Ярдымлы (26,5 процента), Гобустан (25,8 процента), Гаджигабул (22 процента). Вице-премьер сказал, что районы с низкими показателями должны извлечь соответствующие выводы.

Он добавил, что число населения, занятого официальным трудом, в том числе предпринимателей, составляет 1 721 976 человек. Сюда не входит население, занятое сельским хозяйством.

«Наемные рабочие составляют 1 503 тысяч человек, остальные – предприниматели. В Баку зарегистрировано 1 036 484 человек. Отношение числа формально занятого населения к общему числу трудящихся составляет 57,3 процента. Это не очень большой показатель, нашей целью является его значительное увеличение. В Баку этот показатель нас радует. Отношение числа формально занятого в Баку населения к общему числу трудоустроенных граждан составляет 93,8 процента», - сообщил вице-премьер.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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