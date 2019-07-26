Центробанк Азербайджана привлечет у банков 100 миллионов манатов

26 июля 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 29 июля проведет очередной депозитный аукцион, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.

В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 100 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 6,26 - 8,24 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.

В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.

Официальный курс на 26 июля составляет 1,7 AZN/USD.

Автор: Бадалов Ровшан

Twitter: @badalov_rovshan

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