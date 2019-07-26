Руководство ОАО "Аграрные закупки и снабжение" встретилось с фермерами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ОАО «Аграрные закупки и снабжение» руководствуется принципами эффективного и рационального использования государственных средств, обеспечения качественной продукцией и безопасными продуктами питания, поддержки местных производителей, передает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Как говорится в сообщении, в целях гибкого и правильного управления, важным для организации является встреча с местными фермерами и производителями для близкого знакомства, улучшение качества продуктов питания, региональной инфраструктуры, включая региональные офисы.

ОАО «Аграрные закупки и снабжение» планирует следить за правильной работой контрольно-пропускных пунктов, складов и логистики по всей стране в течение следующих двух лет. С этой целью глава акционерного общества и несколько менеджеров посетили региональные офисы и склады в Шамахы, Загатала, Исмаиллы, Габале, Огузе, Шеки, Гахе и Балакане. В связи с этим руководитель компании и должностные лица на месте общались с местными фермерами и местной исполнительной властью, побывав в Гахском и Загатальском районах. В Центре Гейдара Алиева в Загатала состоялась масштабная встреча с фермерами и производителями продуктов питания, на которой присутствовали глава исполнительной власти Мубариз Ахмедзаде и глава Загатальского регионального отделения УВД. Фермерам, участвующим на встрече, была предоставлена ​​подробная информация о целях организации, о её будущей деятельности и текущих проектах.



На встрече присутствовали фермеры и производители продуктов питания, которые также сотрудничали с ОАО «Аграрные закупки и снабжение». Продукцией, производимой местными фермерами, снабжаются государственные учреждения.



Согласно уставу, Акционерное общество должно также поощрять фермеров, содействуя им в экспорте продукции в зарубежные страны. В связи с этим компания предлагает фермерам помощь и сотрудничество. Таким образом, фермеры в соответствии с местом проживания могут обращаться в региональные офисы и получать подробную информацию .

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