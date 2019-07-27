Центробанк Азербайджана отмечает смягчение монетарной ситуации в стране

27 июля 2019 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Денежная масса в Азербайджане по сравнению с началом года выросла на 7 процентов, что является приемлемым показателем для регулирования инфляции, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Экономический рост сохраняет положительную динамику, за шесть месяцев с начала года реальный экономический рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,4 процента. Рост ненефтяного сектора составил 3,2 процента, в основном за счет торговли.

Инвестиции в ненефтяной сектор увеличились до 5,1 процента за полугодие.

Индекс делового доверия, рассчитываемый по данным мониторинга реального сектора, за последний месяц вырос в перерабатывающих (помимо нефтяной) отраслях и в сфере услуг.

Таким образом, продолжается смягчение монетарной ситуации в стране, отмечают в банке.

В дополнение к изменению параметров учетной ставки со стороны ЦБА, с 1 июля также снижены максимальные процентные ставки по застрахованным депозитам в азербайджанских банках. По мнению Центробанка, это должно способствовать удешевлению кредитных ресурсов для банков, и ,как следствие, оказать влияние на снижение ставок по кредитам, предоставляемым с их стороны клиентам.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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