Банк Республика открыл новый филиал "Низами" (ФОТО)

БАКУ/Trend/- 29 июля состоялась официальная церемония открытия нового филиала «Низами» Банка Республика, одного из ведущих банков страны, сообщает Trend со ссылкой на банк.

В новом филиале, оснащенном самыми современными банковскими технологиями, для удобства клиентов есть широкий операционный зал, а также круглосуточные банкоматы и платежные терминалы.

В филиале клиентов также ждет усовершенствованный спектр банковских услуг высочайшего уровня: расчетно-кассовые, кредитные, платежные, карточные, гарантийные, межбанковские, документарные и другие операции.

Отметим, что новый филиал «Низами», расположенный на пересечении улиц З.Ахмедбекова и Дж. Джаббарлы, был открыт вместо филиала «Нариманов», расположенного по улице Дж. Джаббарлы, 32.



Банк Республика, который с каждым годом расширяет свою сеть обслуживания, имеет 25 филиалов и 2 отделения, охватывающие все регионы страны.

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