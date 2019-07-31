В Товузе выращиваются национальные сорта картофеля (ФОТО)

31 июля 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - НИИ овощеводства министерства сельского хозяйства проводит обширные исследования и практическую работу по производству семян картофеля, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Наряду с Шамкирским опорным пунктом НИИ, на посевных площадях опытной станции Сарытала в Товузском районе выращиваются семена национальных сортов картофеля.

Здесь производятся высокопродуктивные семена таких сортов как "Telman", "Sevinc", "Emiri-600", а также изучаются селекционные и коллекционные материалы новых сортов, завезенных из зарубежных стран, устойчивых к засухе и болезням клонов. Здесь впервые осуществлены посевы безвирусных картофельных мини-клубней, полученных в биотехнологической лаборатории.

Отметим, что посев семенного картофеля на горных территориях проводится во второй половине апреля, а сбор - со второй декады сентября и до первой декады октября.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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