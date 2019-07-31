Единовременные выплаты в Азербайджане получат ещё 370 наследников шехидов

31 июля 2019 09:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане единовременные выплаты получат 370 наследников еще 227 шехидов, сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.

Решение об этом было принято на очередном заседании соответствующей Комиссии при министерстве труда и социальной защиты населения.

Проводится соответствующая работа для перечисления в ближайшие дни выплат на банковские счета наследников шехидов. После этого на их номера телефонов будут отправлены сообщения об этом.

Всего были установлены права на получение единовременных выплат наследниками 12 268 шехидов.

Программа по обеспечению единовременными выплатами наследников шехидов уже выполнена на 92,1%, и до сегодняшнего дня приняты решения о выдаче единовременных выплат 16 764 наследникам 11 294 шехидов.

Напомним, что в соответствии с указом главы государства от 28 января 2019 года продолжается выплата единовременной помощи наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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