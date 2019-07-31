Азербайджанским предпринимателям выдано более 2 млрд льготных кредитов

31 июля 2019 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Фонд поддержки развития предпринимательства Азербайджана, действующий при министерстве экономики, до сегодняшнего дня выдал льготные кредиты на сумму 2, 3 миллиарда манатов, сообщает Trend в среду cо встречи, посвященной развитию инновативного предпринимательства.

Как сказал на встрече замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов, финансирование получили более 36 тысяч предпринимателей в рамках проектов общей стоимостью 5, 2 миллиарда манатов.

За счет этих кредитов были созданы возможности для открытия 166 тысяч новых рабочих мест. При этом 1 млрд манатов кредитов был выдан за счет госбюджета, а 1, 3 миллиарда манатов - за счет возвращенных кредитов. Из этой суммы 74 процента кредитов были выданы предпринимателям регионов, 26 процентов - предпринимателям, ведущим деятельность в районах города Баку", - сказал замминистра.

Мамедов отметил, что около 68 процентов кредитов были направлены в аграрный сектор, 32 процента - в различные сферы промышленности. "По линии Фонда поддержки развития предпринимательства были проведены 396 деловых форумов и встреч с участием более 52 тысяч предпринимателей", - сказал замминистра.

Он отметил, что развитие предпринимательства остается одной из важных задач государственной политики, в этом направлении будет продолжена активная работа, направленная на выстраивание прочной инновационной модели экономики.

(Автор: Матанат Насибова, Сара Исрафилбекова)

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