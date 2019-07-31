В Азербайджане есть необходимость в расширении тренингов для предпринимателей

31 июля 2019 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для развития и поддержки предпринимательства в Азербайджане, прежде всего, необходимо расширить программы по тренингам в регионах, сказал вице-президент Национальной конфедерации работодателей и предпринимателей Азербайджана Вюгар Зейналов.

Об этом Trend сообщает с сегодняшней встречи в Бакинском бизнес-центре, посвященной инновативному развитию предпринимательства и организованной Фондом поддержки развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана.

Зейналов отметил, что в настоящее время в Азербайджане создается прочная модель бизнеса, разрабатываются механизмы по применению инновативных технологий в сфере предпринимательства. "В Азербайджане на сегодня формируется благоприятная бизнес-среда, реализуются проекты в сфере сельского хозяйства, расширяется сеть стартапов в этой области. Все эти инновативные подходы способствуют усилению потенциала частного сектора, создают конкурентоспособную среду. Внедрение инновативных технологий в сфере малого и среднего бизнеса способствует институциональному развитию предпринимательства. На сегодня проекты, реализованные в данной сфере, создание бизнес-инкубаторов являются серьезным подспорьем для разработки единой технологической системы инноваций, применяемой в предпринимательской сфере", - сказал Зейналов.

Он отметил, что Национальная конфедерация реализует ряд проектов, направленных в поддержку развития инновативного предпринимательства в регионах страны.

Отметим, что во встрече принимают участие предприниматели городов и регионов Азербайджана, а также представители бизнес-структур и государственных ведомств страны.

(Авторы: Матанат Насибова, Сара Исрафилбекова)

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