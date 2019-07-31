Банк Республика завершил первое полугодие 2019 года с большой прибылью

БАКУ/ Trend/ -Банк Республика обнародовал финансовые итоги первого полугодия 2019 года. По итогам полугодия банк закрепил темпы роста и продолжил динамичное развитие, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Согласно отчетности, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, чистая прибыль банка выросла более чем в 20 раз и составила 12,83 млн. манат, чистая процентная прибыль банка увеличилась в 2 раза и составила 17,67 млн. манат, а чистая операционная прибыль банка увеличилась более чем в 7 раз и составила 20,81 млн.манат.

Кроме этого, совокупный капитал банка увеличился на 66%, депозитный портфель на 49%, кредитный портфель на 44%. Также, активы Банка выросли на 42% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144

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