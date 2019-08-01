Центробанк Азербайджана планирует завершить год с доходностью в 3,2%

1 августа 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует завершить этот год с доходностью в 3,2 процента. Об этом, как сообщает Trend, сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов на прошедшем в среду совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.

По словам главы ЦБА, валютные резервы банка растут. С начала года они выросли на более чем 330 миллионов долларов. Более 100 миллионов долларов из этих средств были получены за счет внешнего управления.

Он добавил, что профицит внешнего торгового баланса Азербайджана составляет 2,9 миллиарда долларов. Экспорт ненефтяного сектора вырос на 15 процентов.

Рустамов добавил, что стратегические валютные резервы Азербайджана значительно выросли, составив 49 миллиардов долларов.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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