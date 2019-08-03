В Азербайджане изменились некоторые критерии, связанные с коммерческими организациями

3 августа 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Изменились критерии причисления коммерческих организаций к разряду общественно значимых структур.

В связи с этим Кабинет министров изменил решение «Об утверждении критериев причисления коммерческих организаций (за исключением кредитных организаций, страховых компаний, инвестиционных фондов и их руководителей, неправительственных (частных) социальных фондов, лиц, лицензированных на рынке ценных бумаг, юридических лиц, находящихся в обороте на фондовой бирже ценных бумаг) к общественно значимым структурам», сообщает в субботу Trend.

Согласно решению, в качестве показателей такого критерия установлены: ежегодный доход - 180 миллионов манатов (ранее 120 миллионов), и сумма итогового баланса – 450 миллионов манатов (ранее 300 миллионов).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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