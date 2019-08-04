Выросли продажи на портале Azexport

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года портал Azexport реализовал экспортные заказы на 303,1 миллиона долларов, что на 6,6 процента больше аналогичного периода прошлого года, следует из "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За последние 30 месяцев портал Azexport принял заказы на поставку ненефтяной продукции из Азербайджана на 1 292,2 миллиона долларов.

В первую пятерку заказчиков портала за январь-июнь 2019 года вошли следующие страны: