Выросли продажи на портале Azexport

4 августа 2019 20:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года портал Azexport реализовал экспортные заказы на 303,1 миллиона долларов, что на 6,6 процента больше аналогичного периода прошлого года, следует из "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За последние 30 месяцев портал Azexport принял заказы на поставку ненефтяной продукции из Азербайджана на 1 292,2 миллиона долларов.

В первую пятерку заказчиков портала за январь-июнь 2019 года вошли следующие страны:

Страны

Удельный вес

Россия

11,9 процента

Турция

6,6 процента

Индия

5,7 процента

США

5,5 процентов

Англия

5,3 процента

Основными товарами заказов этого периода являются: хлопок, табак, замороженное куриное мясо, кондитерские изделия, лук, чай, вино, моторное масло, гранатовый сок, компот, мебель, строительные материалы, нафталановое масло, мед и детское белье.

Ресурс Azexport (www.azexport.az) создан согласно распоряжению главы государства "О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского происхождения и выгодной платформы для их продажи на внешних и внутреннем рынках.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экспорт фруктов и овощей в Азербайджане увеличился на 15%
Экономика 30 июля 16:53
Экспорт товаров через "единое окно" В Азербайджане превысил 70 миллионов долларов
Бизнес 30 июля 16:36
Иностранные граждане стали меньше платить банковскими картами в Азербайджане
Бизнес 30 июля 16:33
Рэнкинг госэкспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана
Бизнес 30 июля 15:32
Выросли продажи на портале Azexport
Экономика 30 июля 14:58
Рэнкинг частных компаний, осуществивших ненефтяной экспорт
Экономика 30 июля 14:41
Лента новостей
Пилот "Мерседеса" Хэмилтон выиграл гонку этапа "Формулы-1" в Венгрии
Спорт 20:14
При взрыве в Кабуле погибли два человека
Другие страны 19:45
В парке в Чикаго произошла стрельба
США 19:28
Эрдоган: Турция начнет операцию на востоке Сирии
Турция 19:12
Семь сотрудников МЧС пострадали в ходе тушения пожара в ТЦ "Седерек"
Общество 18:59
Выполняются эпизоды конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)
Общество 18:33
На севере Ирака ликвидировали группу террористов
Другие страны 18:15
В швейцарских горах за четыре дня погибли три человека
Европа 17:59
Участники конкурса «Кубок моря-2019» посетили достопримечательности Баку (ФОТО)
Общество 17:44