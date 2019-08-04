Выросли продажи на портале Azexport

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года портал Azexport реализовал экспортные заказы на 303,1 миллиона долларов, что на 6,6 процента больше аналогичного периода прошлого года, следует из "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
За последние 30 месяцев портал Azexport принял заказы на поставку ненефтяной продукции из Азербайджана на 1 292,2 миллиона долларов.
В первую пятерку заказчиков портала за январь-июнь 2019 года вошли следующие страны:
|
Страны
|
Удельный вес
|
Россия
|
11,9 процента
|
Турция
|
6,6 процента
|
Индия
|
5,7 процента
|
США
|
5,5 процентов
|
Англия
|
5,3 процента
Основными товарами заказов этого периода являются: хлопок, табак, замороженное куриное мясо, кондитерские изделия, лук, чай, вино, моторное масло, гранатовый сок, компот, мебель, строительные материалы, нафталановое масло, мед и детское белье.
Ресурс Azexport (www.azexport.az) создан согласно распоряжению главы государства "О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.
Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в предоставлении информации о товарах азербайджанского происхождения и выгодной платформы для их продажи на внешних и внутреннем рынках.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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