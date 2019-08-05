Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 5 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 5 августа подорожала на 35,5555 маната, составив 2470, 4485 маната, унция серебра - на 0,4636 маната, до 28, 0011 маната, унция платины подорожала на 1,53 маната, составив 1450, 5505 маната, унция палладия подешевела - на 46,41 маната, до 2399, 6605 маната.

Название 05.08.2019 02.08.2019 Золото XAU 2470.4485 2434.8930 Серебро XAG 28.0011 27.5375 Платина XPT 1450.5505 1449.0205 Палладий XPD 2399.6605 2446.0705

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 5 августа составляет 1,7 AZN/USD.

Автор: Ровшан Бадалов

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