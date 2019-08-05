Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 5 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 5 августа подорожала на 35,5555 маната, составив 2470, 4485 маната, унция серебра - на 0,4636 маната, до 28, 0011 маната, унция платины подорожала на 1,53 маната, составив 1450, 5505 маната, унция палладия подешевела - на 46,41 маната, до 2399, 6605 маната.
|
Название
|
05.08.2019
|
02.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2470.4485
|
2434.8930
|
Серебро
|
XAG
|
28.0011
|
27.5375
|
Платина
|
XPT
|
1450.5505
|
1449.0205
|
Палладий
|
XPD
|
2399.6605
|
2446.0705
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 5 августа составляет 1,7 AZN/USD.
Автор: Ровшан Бадалов
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