Золото и серебро в Азербайджане подорожали

5 августа 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 5 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 5 августа подорожала на 35,5555 маната, составив 2470, 4485 маната, унция серебра - на 0,4636 маната, до 28, 0011 маната, унция платины подорожала на 1,53 маната, составив 1450, 5505 маната, унция палладия подешевела - на 46,41 маната, до 2399, 6605 маната.

Название

05.08.2019

02.08.2019

Золото

XAU

2470.4485

2434.8930

Серебро

XAG

28.0011

27.5375

Платина

XPT

1450.5505

1449.0205

Палладий

XPD

2399.6605

2446.0705

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 5 августа составляет 1,7 AZN/USD.

Автор: Ровшан Бадалов

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 5 августа
Экономика 10:00
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 3 августа 11:09
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 174 млн манатов
Финансы 3 августа 10:56
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 2 августа 19:16
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 2 августа 10:10
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 августа
Финансы 2 августа 09:36
Лента новостей
В Грузии отпала необходимость в повышении цены на топливо
Энергетика 10:50
Хуситы атаковали два аэропорта и авиабазу в Саудовской Аравии
Арабские страны 10:47
АБР окажет содействие Туркменистану в диверсификации рынков сбыта энергоносителей
Бизнес 10:46
Amazon добавил возможность отказа от передачи голосовых команд для экспертизы
Другие страны 10:39
Товарооборот Турции со странами ОЧЕС сократился
Бизнес 10:35
Грузинское пиво будет продаваться на рынках Дании и Австралии
Финансы 10:31
Сократился товарооборот Турции со странами D-8
Бизнес 10:24
Индия намерена отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир
Другие страны 10:15
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 10:06