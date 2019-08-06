Экспорт фруктов и овощей в Азербайджане увеличился на 15%

6 августа 2019 07:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За январь-июнь 2019 года Азербайджан увеличил экспорт фруктов и овощей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентов, или до 318,4 миллиона долларов в денежном эквиваленте, сообщает Trend со ссылкой на "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За отчетный период экспорт пластмассы и изделий из нее составил 103,3 миллиона, хлопкового волокна – 75,7 миллиона, продукции химической промышленности - 45,6 миллиона, алкогольных и неалкогольных напитков – 15,5 миллиона и хлопчатобумажной пряжи – 14,6 миллиона долларов США.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года экспорт хлопкового волокна увеличился в 2,6 раза, алкогольных и неалкогольных напитков – 2,2 раза, хлопчатобумажной пряжи на 47 процентов, пластмассы и изделий из нее на 44 процента, продукции химической промышленности на 49 процентов.

Отметим, что за первую половину 2019 года экспорт Азербайджана составил 9,98 миллиарда долларов, что на 1,3 миллиарда долларов или на 15 процентов выше прошлогоднего показателя. В частности, объем ненефтяного экспорта увеличился на 127 миллионов долларов или на 15 процентов - до 979 миллионов долларов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Выросли продажи на портале Azexport
Экономика 4 августа 20:00
Экспорт фруктов и овощей в Азербайджане увеличился на 15%
Экономика 30 июля 16:53
Экспорт товаров через "единое окно" В Азербайджане превысил 70 миллионов долларов
Бизнес 30 июля 16:36
Иностранные граждане стали меньше платить банковскими картами в Азербайджане
Бизнес 30 июля 16:33
Рэнкинг госэкспортеров в ненефтяном секторе Азербайджана
Бизнес 30 июля 15:32
Выросли продажи на портале Azexport
Экономика 30 июля 14:58
Лента новостей
Трамп подписал указ, блокирующий собственность властей Венесуэлы в США
В мире 06:50
Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" выпустили на волю
В мире 06:48
Китай прекратил закупки американской сельхозпродукции
В мире 06:32
В Индии пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме
В мире 06:28
Взрывы на горящем складе Минобороны под Ачинском утихли
В мире 05:49
Белые медведи на Чукотке вышли к людям с "опозданием" на месяц
В мире 05:45
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
В мире 05:34
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 2,5 километра
В мире 05:22
В Гаити 11 человек погибли в результате ДТП
В мире 04:55