Агентство развития МСБ Азербайджана продолжает обучение предпринимателей (ФОТО)

6 августа 2019 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При организационной поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) для предпринимателей было проведено информационное онлайн мероприятие, связанное с государственными закупками, передает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

На мероприятии, организованном при поддержке Азербайджанского государственного экономического университета, специалисты Центра развития электронного правительства и Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей проинформировали предпринимателей о процедурах участия в госзакупках, реформах в этом направлении, о портале www.etender.gov.az, ответили на вопросы интересующие предпринимателей.

Онлайн мероприятием воспользовались более 900 предпринимателей из столицы и регионов.

В рамках мероприятия они могли, как непосредственно обратиться к экспертам, так и отправить свои вопросы в письменном виде, на большинство из которых специалисты ответили в ходе мероприятия. Оно транслировалось в реальном времени на странице агентства в Facebook. Также "Друзья МСБ" в 14 городах и районах оказали поддержку предпринимателям в деле участия в мероприятии.

Отметим, что об онлайн мероприятии предприниматели были проинформированы заранее на сайтах министерства экономики, Агентства развития МСБ, в социальных сетях и через СМИ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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