ЕC, ПРООН и Центр традиционного искусства администрации “Ичеришехер” продолжают оказывать поддержку развитию инклюзивного образования в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Продолжается трехлетний проект с бюджетом более 740 тысяч долларов, осуществляемый Европейским Союзом, Программой Развития ООН и Центром традиционного искусства администрации "Ичеришехер" (ЦТИИ), сообщает Trend со ссылкой на Программу развития ООН (ПРООН).

Цель проекта - расширении доступа к инклюзивным профессиональным программам для детей и молодежи с ограниченными возможностями с учетом их потребностей в развитии.

В рамках проекта смешанные группы молодежи получат возможность приобретения профессиональных навыков в области декоративно-прикладного искусства. Проект направлен на использование опыта инклюзивного образования, как на местном, так и международном уровне.

До сих пор из общего бюджета в 2018 году освоено 101 995 долларов. Средства затрачены на приобретение оборудования, организацию тренингов, вовлечение международных экспертов, оценки навыков, набора команды проекта, изучение международного опыта со стороны подростков и других прямых участников проекта, а также оценка выявления нужд и потребностей. Бюджет на этот год определен на уровне 319 316 долларов, из них до сих пор израсходовано более 121 тысячи. В 2018 году были отобраны специальные школы-интернаты и ряд школ в Баку, где будет реализован пилотный проект.

Процесс окончания отбора кандидатов ожидается в сентябре. В общем в проекте примут участие 115 выпускников, из которых 45 - молодые люди с ограниченными возможностями. Будет создано 10 смешанных групп по 12 подростков в каждой, которые будут изучать различные традиционные декоративно-прикладные виды искусства, включая три группы по гончарному ремеслу и по резьбе по дереву, и две - по изготовлению простых витражных сувениров и батиков и поделок из полимерной глины и бус. Часть программ рассчитана на полгода, другие - на год.

ПРООН будет управлять и осуществлять надзор за бюджетом и закупками. Общая координация и управление проектом будет обеспечиваться руководящим персоналом текущих проектов ЕС в области профессионального образования и обучения, осуществляемых в Гяндже и Джалилабаде. Также, в проект будут вовлечены международные европейские консультанты, специализирующиеся в развитии инклюзивного профессионального образования.

Основная часть проекта финансируется Европейским Союзом и составляет 667 828 долларов, остальные 74 263 доллара приходится на долю ПРООН. Завершение проекта ожидается в июне 2021 года.

Автор: Бадалов Ровшан

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.