В текущем году сельскохозяйственное производство возросло на 6,3%

20 августа 2019 09:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2019 года стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в фактических ценах составила 4453,7 миллиона манатов, из них 2230,4 миллиона манатов приходится на долю животноводства, а 2223,3 миллиона манатов на долю растениеводства, сообщили Trend в Государственном комитете по статистике.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство в аграрном секторе увеличилось на 6,3 процента, в том числе на 3,1 процента увеличилось производство продукции животноводства, а на 9,5 процента - растениеводства.

Кроме этого, согласно результатам на первое июня текущего года окончательного учета посевных площадей, для урожая 2019 года общая посевная площадь озимых и яровых растений составила 1717,1 тысяч гектаров, что на 20,9 тысяч гектаров или на 1,2 процента меньше чем в прошлом году.

1072,5 тысячи гектаров или 62,4 процента посевной площади по стране составляют посевные площади зерновых и зернобобовых растений, 130,2 тысячи гектаров (7,6 процента - технических растений, 147,6 тысячи гектаров (8,6 процента) - картофеля, овощей и огородных растений, 366,8 тысячи гектаров (21,4 процента) - кормовых растений.

Что касается животноводства, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в январе-июле текущего года производство мяса в живом весе увеличившись на три процента составило 289,3 тонны, производство молока увеличившись на 1,7 процента составила 1219,2 тысяч тонн, производство яиц увеличившись на 6,9 процента составило 1093,4 миллиона штук и производство шерсти увеличившись на 1,5 процента составило 14,9 тысяч тонн. Кроме этого, в Азербайджане было произведено 643,2 тонны коконов, что является самым высоким показателем за последний 21 год.

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