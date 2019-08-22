Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 22 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 22 августа подешевела на 5,27 маната, составив 2550,1190 маната, унция серебра - на 0,0114 маната, до 28, 9948 маната, унция платины подорожала на 3,434 маната, составив 1442, 1270 маната, унция палладия подешевела на 31,4755 маната, до 2492, 9650 маната.
|
Название
|
22.08.2019
|
21.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2550.1190
|
2555.3890
|
Серебро
|
XAG
|
28.9948
|
29.0062
|
Платина
|
XPT
|
1442.1270
|
1438.6930
|
Палладий
|
XPD
|
2492.9650
|
2524.4405
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 22 августа составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов)
Twitter: @badalov_rovshan
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