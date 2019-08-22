Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 22 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 22 августа подешевела на 5,27 маната, составив 2550,1190 маната, унция серебра - на 0,0114 маната, до 28, 9948 маната, унция платины подорожала на 3,434 маната, составив 1442, 1270 маната, унция палладия подешевела на 31,4755 маната, до 2492, 9650 маната.

Название 22.08.2019 21.08.2019 Золото XAU 2550.1190 2555.3890 Серебро XAG 28.9948 29.0062 Платина XPT 1442.1270 1438.6930 Палладий XPD 2492.9650 2524.4405

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 22 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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