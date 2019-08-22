Золото и серебро в Азербайджане подешевели

22 августа 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 22 августа понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 22 августа подешевела на 5,27 маната, составив 2550,1190 маната, унция серебра - на 0,0114 маната, до 28, 9948 маната, унция платины подорожала на 3,434 маната, составив 1442, 1270 маната, унция палладия подешевела на 31,4755 маната, до 2492, 9650 маната.

Название

22.08.2019

21.08.2019

Золото

XAU

2550.1190

2555.3890

Серебро

XAG

28.9948

29.0062

Платина

XPT

1442.1270

1438.6930

Палладий

XPD

2492.9650

2524.4405

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 22 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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