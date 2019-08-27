Государственная ветеринарная служба Азербайджана прокомментировала случаи заболевания скота в Лерикском районе

27 августа 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заболевания, распространившиеся среди крупнорогатого скота в Лерикском районе связано с несоблюдением санитарно-гигиенических правил.

Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвели. По его словам, наибольшая вероятность распространения болезней существует в летнее время, поэтому фермеры должны быть внимательнее именно в этот сезон.

"Обычно кровепаразитарные заболевания распространяются летом. Существует несколько видов таких заболеваний, такие как тейлериоз, пироплазмоз, франсаиеллез, анаплазмоз. При поражении скота этими заболеваниями у него наблюдается повышенная температура, вялость, желтушность, выделение мочи, малокровие и отказ от корма. Заболевание распространяют клещи, что можно предотвратить предупреждающими мерами. Фермеры регулярно должны купать ско, не реже раза в неделю. К сожалению, некоторые фермеры не следуют этим правилам, в результате чего заводятся клещи", - сказал Ханвели.

Он добавил, что если не принять соответствующие меры по борьбе с этими заболеваниями, животные могут погибнуть.

Также представитель службы сказал, что в настоящее время они проводят вакцинацию скота против 13 заболеваний.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Агентство: В Азербайджане не зафиксировано случаев падежа скота от опасных заболеваний
Общество 2 августа 14:49
Агентство аграрных услуг о вероятности заражения скота в Азербайджане сибирской язвой (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 31 июля 20:31
Госветслужба Азербайджана закупит машины и оборудование
Тендеры 18 июня 09:56
В Азербайджане продолжается массовая вакцинация животных (ФОТО)
Экономика 16 апреля 20:29
В Азербайджане продолжается массовая вакцинация животных
Экономика 2 марта 19:10
В Азербайджане завершился мониторинг в связи с «птичьим гриппом»
Общество 1 марта 14:17
Лента новостей
Азербайджанская компания приступит к разработке нового строительного проекта в одном из регионов
Бизнес 15:33
Глава МИД Ирана обсудил с ливийским коллегой развитие ситуации в Ливии
Арабские страны 15:29
В Азербайджане ожидается нестабильная погода
Общество 15:25
Узбекско-корейское СП открывает тендер на покупку бактерицидного фильтра
Тендеры 15:23
В Афганистане при атаке талибов на КПП погибли восемь военных
Другие страны 15:17
В Азербайджане усиливаются механизмы общественного контроля пищевой безопасности (ФОТО)
Общество 15:15
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 15:14
Театр Вахтангова впервые представит в Баку три спектакля (ФОТО)
Культура 15:11
В Астаре увеличилось производство риса
Бизнес 15:07