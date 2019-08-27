Государственная ветеринарная служба Азербайджана прокомментировала случаи заболевания скота в Лерикском районе

БАКУ/Trend/ - Заболевания, распространившиеся среди крупнорогатого скота в Лерикском районе связано с несоблюдением санитарно-гигиенических правил.

Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвели. По его словам, наибольшая вероятность распространения болезней существует в летнее время, поэтому фермеры должны быть внимательнее именно в этот сезон.

"Обычно кровепаразитарные заболевания распространяются летом. Существует несколько видов таких заболеваний, такие как тейлериоз, пироплазмоз, франсаиеллез, анаплазмоз. При поражении скота этими заболеваниями у него наблюдается повышенная температура, вялость, желтушность, выделение мочи, малокровие и отказ от корма. Заболевание распространяют клещи, что можно предотвратить предупреждающими мерами. Фермеры регулярно должны купать ско, не реже раза в неделю. К сожалению, некоторые фермеры не следуют этим правилам, в результате чего заводятся клещи", - сказал Ханвели.

Он добавил, что если не принять соответствующие меры по борьбе с этими заболеваниями, животные могут погибнуть.

Также представитель службы сказал, что в настоящее время они проводят вакцинацию скота против 13 заболеваний.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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