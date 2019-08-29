Официальный курс маната к мировым валютам на 29 августа

29 августа 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 августа установлен на уровне 1,7 и 1, 8839 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

29.08.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8839

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1433

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0293

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8176

1 бразильский реал

1 BRL

0.4079

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1103

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1398

1 чешская крона

1 CZK

0.0728

100 чилийских песо

100 CLP

0.2353

1 китайский юань

1 CNY

0.2372

1 датская крона

1 DKK

0.2527

1 грузинский лари

1 GEL

0.5791

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0236

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.0748

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0119

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1748

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7336

1 израильский шекель

1 ILS

0.4818

1 канадский доллар

1 CAD

1.2767

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5951

1 казахский тенге

1 KZT

0.0044

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1124

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4023

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0842

1 молдавская лея

1 MDL

0.0952

1 египетский фунт

1 EGP

0.1027

1 норвежская крона

1 NOK

0.1878

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0181

1 польский злотый

1 PLN

0.4290

1 российский рубль

1 RUB

0.0255

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2239

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3306

1 турецкая лира

1 TRY

0.2918

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0540

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1756

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0676

100 японских иен

100 JPY

1.6051

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0723

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 09:59
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Политика 09:57
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 28 августа 10:11
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Политика 28 августа 09:49
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 августа
Политика 28 августа 09:42
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 27 августа 15:14
Лента новостей
Дорожная полиция Сабунчинского района Баку остановила свыше 100 автомобилей, нарушивших ПДД (ФОТО)
Общество 10:10
Британский регулятор признал вводящей в заблуждение рекламу правительства по Brexit
Другие страны 10:07
Попавший в ДТП в Лянкяране автобус работал незаконно - Госслужба автотранспорта
Происшествия 10:07
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 09:59
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Политика 09:57
Разведывательный самолет США облетел приграничную с КНДР южнокорейскую провинцию
Другие страны 09:52
АБИИ может финансировать инфраструктурные проекты в Узбекистане
Бизнес 09:47
В Азербайджане сегодня завершается регистрация поступивших в колледжи
Общество 09:40
Газовый госконцерн Туркменистана закупит трубы
Тендеры 09:35