Официальный курс маната к мировым валютам на 4 сентября

4 сентября 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 4 сентября установлен на уровне 1,7 и 1, 8657 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют

04.09.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8657

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1518

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0307

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8025

1 бразильский реал

1 BRL

0.4078

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1128

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1405

1 чешская крона

1 CZK

0.0722

100 чилийских песо

100 CLP

0.2342

1 китайский юань

1 CNY

0.2372

1 датская крона

1 DKK

0.2502

1 грузинский лари

1 GEL

0.5741

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2168

1 индийская рупия

1 INR

0.0236

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.0572

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0120

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1733

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7220

1 израильский шекель

1 ILS

0.4800

1 канадский доллар

1 CAD

1.2757

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5894

1 казахский тенге

1 KZT

0.0044

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4037

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0853

1 молдавская лея

1 MDL

0.0956

1 египетский фунт

1 EGP

0.1027

1 норвежская крона

1 NOK

0.1869

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0181

1 польский злотый

1 PLN

0.4292

1 российский рубль

1 RUB

0.0254

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2233

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3165

1 турецкая лира

1 TRY

0.2966

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0542

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1756

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0677

100 японских иен

100 JPY

1.6029

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.0769

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