В Баку пройдет очередная ярмарка меда (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В столице Азербайджана с 28 сентября по 18 октября будет проведена 20-я республиканская ярмарка продукции пчеловодства, организованная ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства совместно с Ассоциацией пчеловодов Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, за качеством меда, предназначенного на продажу по адресу Наримановский район, улица Фатали Хана Хойского 10 (Республиканский стадион имени Тофига Байрамова), будет следить Агентство пищевой безопасности.

Производители, желающие принять участие в ярмарке, должны заранее пройти регистрацию на сайте www.bal.kendden.az. Регистрация пройдет с шестого по 11 сентября. Уведомления и дополнительная информация производителям, после регистрации, будет предоставлена в виде смс-оповещений.

Участие в ярмарке будет определено по очередности, число представителей одного района не будет превышать 40 человек.

Чтобы участие фермера в ярмарке было утверждено, он должен иметь не менее 20 ульев. Каждый участник сможет привезти на ярмарку до 400 килограммов меда и пчелиные соты с медом - по одной единице на каждое пчелиное семейство (до 30).

Прием образцов меда пройдет с 12 по 24 сентября на складе ОАО «Аграрная заготовка и снабжение» по адресу “ Ходжасанская дорога” 57 (ТЦ “Мейвели”). Стоимость участия в ярмарке составляет 150 манатов. В эту сумму входит обеспечение местом и необходимыми принадлежностями для продажи, реклама ярмарки, организация логистической и складской работы и другие услуги.

Результаты анализа образцов меда, взятых для проверки качества сотрудниками Агентства пищевой безопасности при участии производителя, будут представлены оргкомитету не позднее чем через три дня . Образцы меда, результаты анализа которых оказались неудовлетворительными, будут сохранены на складе ОАО. Производители смогут забрать свою продукцию обратно по завершении ярмарки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.