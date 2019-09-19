"Картофель с рентабельностью нефти" (ФОТО/ВИДЕО)

Картофель — одна из самых доходных сельхоз культур. В развитых странах рентабельность картофелеводства достигает 300%. Но специалисты отмечают, что картофель очень требователен и не прощает небрежности. Для получения высоких урожаев и прибыли необходима правильная агро технология, качественная техника, 5-6 агрохимических обработок в течении сезона, грамотная уборка и хранение. Кроме того, важен и сорт картофеля.

"Минсельхоз тоже добивается увеличения доходов картофелеводов и развития профессиональных кадров внедрением передовых технологий"

Министерство сельского хозяйства дало старт компании по ознакомлению картофелеводов со специализированной техникой с целью продвижения и внедрения высоких технологий в процесс производства. «Фестиваль картофеля» проведенный в Исмаиллинском районе на полях ООО "Бута Агро" призван продемонстрировать технику и технологии, сокращающие ручной труд, облегчающие процесс выращивание и повышающие урожайность картофеля.

На мероприятии организованном при генеральном спонсорстве ОАО «PriorLeasing» и спонсорстве ведущих производителей сельскохозяйственной техники CLAAS и GRIMME производителям картофеля были продемонстрированы самые современные технологии по выращиванию, предоставлена информация о преимуществах использования автоматизированных процессов при логистике и хранение картофеля.

Компания CLAAS является одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники. За столетнюю историю развития компании были освоены рынки сельского хозяйства большинства стран мира.

В то же время Grimme является мировым лидером по производству картофельной техники и предоставлению инновационных агро технологий в области картофелеводства.

При поддержке спонсоров мероприятия на фестивале смогли участвовать фермеры Исмаиллинского, Товузского, Газахского, Гедебекского, Масаллинского и Джалилабадского районов – основные картофелеводы в стране.

На мероприятии так же участвовали глава исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамед Садыгов и председатель Агентства по Аграрному Кредитованию и Развитию Мирза Алиев.

Участники отметили что в настоящее время картофель по своей народнохозяйственной значимости в Азербайджане занимает второе место после зерна. Для повышения уровня самообеспеченности картофелем и обеспечения продовольственной безопасности страны применение передовых технологий крайне важны.

Представители компаний производителей Агро технологий предоставили информацию о таких техниках как картофелепосадочные машины, гребнеобразующие фрезы, ботвоудалители, картофелеуборочные комбайны и трактора. Фермеры получили возможность воочию увидеть работу этих техник на картофельных полях предприятия «Бута Агро» и убедиться в высокой эффективности новейших технологий. После полевых демонстраций фермеры были приглашены в цеха и на картофелехранилище компании, где смогли ознакомиться с работой сортировочных и упаковочных машин. Им были продемонстрированы полный цикл производства, логистика, хранения и упаковка картофеля.

«Цель правительства заключается в том, чтобы заменить тяжелый ручной труд фермеров современными агро технологиями, в тоже время повышать урожайность сельхозпродукции в стране. Это и есть одна из основных причин предоставления фермерам техники на льготных условиях – с 40%-ной государственной дотацией – и либерализации рынка сельхозтехники, когда фермер получил свободу выбора техники и покупки ее у любого поставщика. Использование современных технологий в аграрном секторе способствует увеличению производительности, росту количества профессиональных и квалифицированных рабочих и соответственно увеличению прибыльности.» - сказал представитель Минсельхоза.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.