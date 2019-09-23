Азербайджан и Саудовская Аравия работают над подписанием 8 новых соглашений - Самир Шарифов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Саудовская Аравия работают над подписанием 8 новых соглашений.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии, посвященном Национальному дню Саудовской Аравии.

«На сегодня между двумя странами подписаны 20 документов в разных сферах экономики, стороны работают над восемью новыми документами»,- сказал он.

Далее, министр отметил, что между Азербайджаном и Саудовской Аравией существуют прочные братские отношения.

«В 1991 году 30 декабря Саудовская Аравия стала одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. В феврале 1992 года между двумя странами были установлены дипломатические отношения»,- сказал Шарифов.

Он отметил, что страны также успешно сотрудничают в рамках международных организаций.

«Саудовская Аравия поддерживает справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Азербайджан высоко ценит принципиальную позицию Саудовской Аравии в этом вопросе»,- сказал министр.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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