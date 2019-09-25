Региональный директор ВБ: Азербайджан достиг значительного прогресса в реформировании бизнес-среды (Интервью)

Эксклюзивное интервью АМИ Trend с региональным директором ВБ по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

«Я хотел бы начать с того, что это мое первое интервью азербайджанскому средству массовой информации с тех пор, как в июле я приступил к исполнению своих обязанностей регионального директора по Южному Кавказу. Спасибо за честь. Я знаю от своих коллег, что Trend - очень известное информационное агентство, и хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за постоянный интерес к работе Всемирного банка в более широком регионе», - сказал Молинеус.

О новых проектах ВБ с Азербайджаном

В настоящее время Всемирный банк (ВБ) обсуждает с правительством Азербайджана несколько новых и интересных проектов, сказал Молинеус.

«В настоящее время мы проводим промежуточную оценку стратегического партнерства. Это процесс, в ходе которого мы оцениваем результаты работы в первой половине реализации стратегии и решаем, нужны ли какие-либо изменения, чтобы сделать ее более эффективной для удовлетворения потребностей страны в оставшийся период ее реализации. Одна из рекомендаций заключается в том, чтобы продлить период наших нынешних рамок партнерства со страной на один год, чтобы в предстоящие годы мы могли лучше поддерживать страну. В настоящее время мы обсуждаем несколько новых и интересных проектов с правительством Азербайджана. Они охватывают сектора, в которых мы традиционно работаем, такие как транспорт, и мы надеемся работать в нескольких новых областях, например, по поддержке правительственной программы самозанятости. Но я должен сделать одно важное замечание: ВБ не предлагает проекты правительствам. Все проекты, которые мы поддерживаем, являются государственными проектами, и мы предоставляем наши финансовые и технические знания только для того, чтобы помочь в подготовке и реализации этих проектов», - сказал Молинеус.

Региональный директор ВБ сказал, что текущая стратегия партнерства заканчивается в 2020 году, и Банк намерен разработать и представить новую стратегию на последующий период.

«Страновые стратегии партнерства основаны на очень тщательном анализе, который называется системная страновая диагностика. Таким образом, любые потенциальные изменения в нашей стратегии и подходе будут основаны на этом анализе. При разработке наших стратегий партнерства, мы будем работать, и консультироваться с широким кругом заинтересованных сторон, таких, как правительство, гражданское общество, научные круги, частный сектор и средства массовой информации», - пояснил Молинеус.

Региональный директор отметил, что ВБ был надежным партнером Азербайджана на протяжении последних 27 лет и поддерживал страну в трудные первые годы переходного периода, помогал восстанавливать ее ключевую инфраструктуру и провести важные реформы.

«А мы, в свою очередь, многому научились у Азербайджана и передали эти знания другим странам, осуществляющим аналогичные преобразования. В настоящее время Азербайджан пересматривает свою стратегию развития, чтобы поставить частный сектор на передний план будущего экономического роста, улучшить качество своего человеческого капитала, чтобы он оставался конкурентоспособным для экономики XXI века, создать качественные рабочие места, особенно в сельских районах, и обеспечить быстрые, эффективные и широко доступные государственные услуги. Мои приоритеты на посту директора ВБ по Южному Кавказу будут заключаться в том, чтобы мы продолжали оказывать поддержку правительству и народу Азербайджана в этот критически важный период путем сочетания финансовых, консультативных и организаторских услуг», - сказал Молинюс.

Сотрудничество в области возобновляемых источников энергии

Всемирный банк (ВБ) может оказать поддержку Азербайджану в деле подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) в области возобновляемых источников энергии, сказал он.

«Мы работаем с министерством энергетики Азербайджана, чтобы определить их нужды для картирования возобновляемых источников энергии. Банк может оказать свою поддержку в этом процессе. Всемирный банк обладает обширным глобальным опытом и знаниями в области оказания поддержки странам в разработке стратегий использования возобновляемых источников энергии и финансирования проектов. Мы будем рады оказать Азербайджану поддержку в подготовке его собственных технико-экономических обоснований и структурировании потенциальных инвестиций», - сказал он.

Молинеус отметил, что Банк также может поддержать упомянутый сектор путем прямого финансирования проектов и / или предоставления гарантий потенциальным коммерческим кредиторам.

О возможности дополнительного финансирования ЮГК

Молинеус отметил, что Всемирный банк готов рассмотреть вопрос о поддержке дополнительных инвестиций, необходимых для транспортировки дополнительных объемов природного газа из Азербайджана.

«Мы рады быть частью проекта «Южный газовый коридор», который окажет значительное влияние на увеличение доходов Азербайджана в ближайшие десятилетия и внесет вклад в энергетическую безопасность в Юго-Восточной Европы. Я особенно рад, что нам удалось мобилизовать других международных кредиторов, которые присоединились к этому проекту», - сказал Молинеус.

Региональный директор ВБ отметил, что строительство трубопровода в настоящее время практически завершено, и газ поставляется в Турцию, а поставки в Европу начнутся в ближайшие месяцы.

«Поскольку проект «Южный газовый коридор» предусматривает потенциальное расширение поставок газа с 16 миллиардов кубометров до 25 миллиардов кубометров, а в конечном итоге до 31 миллиардов кубометров, исходя из дополнительных объемов природного газа, которые могут быть законтрактованы в будущем, ВБ готов рассмотреть возможность поддержки дополнительных инвестиций, необходимых для транспортировки дополнительных объемов природного газа, что будет способствовать увеличению доходов Азербайджана от этих инвестиций», - отметил региональный директор ВБ.

О реформировании бизнес-среды в Азербайджане

Азербайджан достиг значительного прогресса в реформировании бизнес-среды, сказал Молинеус.

«Для обеспечения стабильности финансового сектора и усиления его готовности к возможному кризису, мы сотрудничаем с министерством финансов, Палатой по надзору над финансовыми рынками (FIMSA), Центральным банком Азербайджана, Фондом страхования вкладов и Администрацией президента в рамках проекта по консультированию финансового сектора и проекта модернизации финансового сектора, при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам», - сказал Молинеус.

Региональный директор отметил, что ВБ поддержал власти Азербайджана в проведении реформ во многих областях. В частности, в создании Совета финансовой стабильности в июле 2016 года, разработке новой нормативно-правовой базы для ликвидации обанкротившихся банков в апреле 2017 года, укрепление капитала и потенциала фонда страхования вкладов, а также наращивании потенциала FIMSA.

«Достигнут хороший прогресс в восстановлении стабильности макроэкономики и банковского сектора и снижении рисков в банковском секторе за счет повышения капитализации банков, сокращения проблемных кредитов и ликвидации нежизнеспособных банков. Недавняя беспрецедентная реструктуризация задолженностей физических лиц способствовала улучшению положения банковского сектора. Тем не менее, необходимы дополнительные реформы для улучшения управления рисками, улучшения корпоративного управления в финансовом секторе, создания более сильных буферных [золотовалютных] резервов и возобновления кредитования реального сектора», - сказал Молинеус.

Региональный директор добавил, что в Азербайджане достигнут значительный прогресс в реформировании деловой среды; аналогичным образом, в финансовом секторе осуществляются надежные реформы, которые имеют решающее значение для привлечения международных инвесторов и поддержки развития сильного внутреннего финансового сектора.

«В этом контексте мы советуем властям Азербайджана модернизировать правовые, нормативные и надзорные рамки финансового сектора в соответствии с международными стандартами и передовой практикой. Мы помогли FIMSA в подготовке новых законов, которые, как мы надеемся, будут поддержаны правительством и парламентом Азербайджана. Эти законы включают, например, Закон о регулировании и надзоре финансового рынка (Закон FIMSA), Закон о платежах, Закон о страховании, Закон о банках, который необходимо привести в соответствие с соответствующими международными стандартами для поддержки стабильности и развития финансового сектора», - добавил Молинеус.

Рекомендации ВБ для развития финансового сектора Азербайджана

Необходимо оценивать эффективность налоговых льгот и освобождений от налогов, сказал он.

«Проводимая в последние два года правительством Азербайджана налоговая реформа получила новый импульс. Всемирный банк при финансовой поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) оказывает техническую поддержку министерству налогов Азербайджана, уделяя особое внимание ряду аспектов, таких как налоговая политика; налоговое администрирование; международное налогообложение; политика налоговых договоров; трансфертное ценообразование; дальнейшее развитие механизмов прогнозирования доходов и анализа налоговых разрывов. Как часть текущей программы налоговых реформ в стране, мы считаем, что важно оценивать эффективность налоговых льгот и освобождения от налогов, а также составлять бюджет налоговых расходов», - сказал Молинеус.

Региональный директор ВБ отметил, что важно систематически отслеживать информацию о доходах, упущенных в результате применения различных налоговых льгот.

«Эти налоговые льготы можно рассматривать как эквивалент программы расходов, но они предусмотрены в Налоговом кодексе и по этой причине называются «налоговыми расходами». Анализ затрат и выгод по этим налоговым льготам, проводимый на регулярной основе, позволит дополнительно информировать правительство о необходимости продолжения, упразднения или изменения этих налоговых льгот. Банк недавно начал работать с министерством налогов по этим вопросам», - добавил Молинеус.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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